Комп`ютер не може розпізнати відповіді багатьох учасників тестування

В процесі перевірки робіт учасників тестування з української мови та літератури, математиці працівниками Українського центру оцінки якості освіти виявлені факти грубого порушення вимог із заповнення бланків відповідей. Про це говориться в повідомленні центру, передає АМІ «Новости-Украина».

Зокрема, багато учасників тестування використовували ручки з чорнилом не чорного, а синього або фіолетового кольору. Такі записи комп`ютер розпізнає дуже важко, відзначили в центрі.

Крім того, багато учасників тестування записували цифри, які не відповідали приведеному в бланках відповідей зразку. Це також викликає труднощі в розпізнаванні відповідей.

Український центр оцінки якості освіти попереджує, що бланки відповідей, заповнені чорнилом інших, окрім чорного, кольорів розпізнаватися не будуть. Також не перевірятимуться бланки відповідей, в яких не дотримані вимоги з написання цифр, букв та інших позначень.