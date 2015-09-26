В Одесі активісти "Автомайдану" затримали генерала і полковника, який керував машиною в нетверезому стані (фото, відео)

Про це повідомляється на сайті "Автомайдану".

«Затримали командира 14-ї бригади генерала у формі. Отже: керування в нетверезому вигляді, спроба збити людину», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, журналіст Сергій Братчук у своєму Facebook повідомив, що у полковника, який був за кермом, вміст алкоголю в крові сягав 1,8 проміле.

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Між тим начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що за фактом затримання полковника Горло в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля призначено службове розслідування.

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«Полковник Горло К. М. на час проведення розслідування відсторонено від виконання посадових обов'язків. Рішення щодо нього буде прийнято за результатами розслідування. Про результати обов'язково повідомлю», - зазначив Муженко.

Рішення щодо генерала Петрушенка буде прийнято міністром оборони України.