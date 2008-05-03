На Луганщині прикордонники знайшли нелегальний трубопровід
06:50, 03 травня 2008Суспільство
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Затримано автомобіль
На Луганщині прикордонники виявили нелегальний трубопровід.
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, 18-метровий трубопровід виявили луганські прикордонники на напрямку “Нижній Шеверьов (РФ) – Краснодарський (Україна)”.
Трубопровід знаходився на українському березі річки Велика Кам’янка.
Поруч був припаркований автомобіль “УАЗ” без номерних знаків та водія, в якому знаходилось 1 тис. літрів дизельного палива.
Автомобіль, оцінений у 17 тис. грн., затримано як засіб перевезення товарів, матеріали справи передано на митницю.
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