Порошенко зустрівся з представниками єврейської громади в США

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент подякував за підтримку, яку єврейська спільнота надає у ці складні часи Україні. «Ми боремся за свободу та демократію, і тільки за допомогою всього світу ми можемо перемогти в цій боротьбі», - наголосив Порошенко.

На зустрічі відбулось обговорення викликів, які постали перед Україною, та шляхів їх подолання. Наголошувалось на необхідності активізації міжнародних зусиль для приборкання російської агресії проти України як факту порушення міжнародної системи безпеки.

«Життєво важливо для України мати довіру», - наголосив президент та навів у якості прикладу довіру населення до нової поліції як символу реформування країни, символу очищення влади від корупції та символу діяльності влади у інтересах свого народу. Такої ж довіри Україна потребує у світі і наполегливо працює над створенням атмосфери високої довіри, зазначив Порошенко.

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Представники єврейської спільноти запевнили президента у намірі продовжувати надавати підтримку Україні у вирішенні проблем, зокрема зумовлених російською агресію.

Президент повідомив, що наступного року в Україні будуть вшановувати пам’ять жертв Бабиного Яру. Учасники зустрічі наголосили на важливості вшанування 75-ї річниці Бабиного Яру, щоб нагадати світові про небезпеку будь-яких проявів нетерпимості, ксенофобії та антисемітизму.

Учасники зустрічі привернули увагу до утисків, яких зазнають кримські татари у зв’язку з анексією Криму Росією, підкреслюється в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Президент України Петро Порошенко розпочав свій візит до Нью-Йорка для участі в 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН із зустрічі з українською громадою. Президент подякував за внесок української громади Америки у справу становлення Українського війська. «Українці ніколи не програють, бо з нами правда, з нами Господь Бог, ми захищаємо нашу землю, не ми прийшли до них, а вони прийшли до нас. І не важливо, на якій мові говорять українці: кримськотатарською, українською, російською або єврейською», - зазначив Порошенко.