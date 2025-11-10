У Куп’янську тривають міські бої і прогнозувати ситуацію неможливо.

У Куп’янську і довкола нього тривають запеклі бої, наступальна операція окупантів у самому розпалі.

Про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у етері на каналі Суспільне. Військовий відзначив, що загарбники не змінюють наступальну тактику в районі Куп’янська. У місті тривають міські бої.

"Вони намагаються давити тим, що є. Вони намагаються використовувати ті самі загальні принципи, а це – велика кількість БПЛА, за допомогою яких вони намагаються переривати логістику, і це - просочування малих груп, але постійне просочування, і цих малих груп велика кількість", - відзначив Трегубов.

Він додав, що навряд чи росіяни щось змінять, бо операція перебуває "у самому розпалі". Водночас, за його словами, ситуація є хиткою.

"Обидві сторони намагаються бути не тільки сильними, але й винахідливими. Обидві сторони намагаються активно маневрувати, відрізати логістичні шляхи одна одної, і тут іде вже фехтування на малих піхотних групах, відбувається достатньо тонка робота дронщиків з обох боків, і саме тому там ситуація неоднозначна з обох боків", - наголосив Трегубов.

При цьому, окупанти дуже активно намагаються завершити охоплення, прорватися ближче до центру південної частини міста.

Трегубов звернув увагу, що російське командування поширює заяву про начебто взяття міста, але це не відповідає дійсності.

"Що буде далі? Поки важко сказати. Дуже великі зусилля витрачають наші хлопці в обороні, дуже велику винахідливість проявляють саме для того, щоб не дати росіянам просуватися", - додав Трегубов.

Також він розповів про тиск росіян, які докладаються з півдня і сходу міста, і зокрема, окупанти намагаються продавити у напрямку Куп’янську-Вузлового і витіснити українські війська зі східного берега річки Оскіл. Зокрема, загарбники намагаються відрізати усю логістику від Куп’янська.

Ситуація у Вовчанську

Оремо Трегубов зазначив, що у Вовчанську повністю зруйновані позиції, бої відбуваються на руїнах:

"Це не місто, це полігон зараз".

Ситуація на Куп'янському напрямку

Як повідомляв УНІАН, за словами військового 77-ї бригади ЗСУ Віктора Петровича, у боях за Куп’янськ у росіян значно переважає чисельність особового складу. Ворог може постійно тиснути без зупинок.

У жовтні аналітики з моніторингового проєкту DeepState відзначали, що доля Куп’янська має вирішитися у найближчі тижні. Силам оборони терміново треба знайти резерви для посилення позицій, аби не дати ворогу накопичити критичну масу піхоти.

