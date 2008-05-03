У Литві проходить День вуличних музикантів, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Вулиці, площі, сквери понад 30 міст Литви стали концертними майданчиками для тисяч музикантів - професіоналів, зірок естради й просто аматорів.

Минулого року День вуличних музикантів, який тоді проводився вперше, зібрав близько 600 учасників. Вони грали на вулицях семи міст Литви.