У Литві проходить День вуличних музикантів
17:53, 03 травня 2008Суспільство
570 0
30 міст стали концертними майданчиками
У Литві проходить День вуличних музикантів, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Вулиці, площі, сквери понад 30 міст Литви стали концертними майданчиками для тисяч музикантів - професіоналів, зірок естради й просто аматорів.
Минулого року День вуличних музикантів, який тоді проводився вперше, зібрав близько 600 учасників. Вони грали на вулицях семи міст Литви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter