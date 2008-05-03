У донецькому селищі вибухнув невідомий предмет: загинув чоловік
22:50, 03 травня 2008Суспільство
700 0
Проводиться розслідування
Вчора о 12.40 у смт Новотроїцьке Волноваського району Донецької області внаслідок вибуху під час розбирання невстановленого предмету загинув на місці місцевий житель.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вибуховою хвилею частково пошкоджено віконне скло п`ятого та шостого корпусів житлових будинків мікрорайону “Південний”.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Донецькій області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter