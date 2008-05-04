На Кіровоградщині ліквідували підпільну нарколабораторію

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Кіровоградській області затримали сімох учасників організованої злочинної групи за підозрою у виготовленні та розповсюдженні синтетичних наркотиків на території України.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Кіровоградській області, в результаті оперативно-розшукових заходів з`ясувалося, що зловмисники віком від 24 до 31 року, які мешкали у Кіровограді та Олександрії, обладнали нарколабораторію у гаражі одного з учасників групи. Для транспортування готового продукту використовували його ж автомобіль. Ще один член групи, який мав відповідні знання у галузі хімії, безпосередньо виготовляв наркотичні речовини. Решта зловмисників також допомагали йому у виготовленні та реалізовували наркотики.

З метою закріплення доказової бази оперативники УБОЗу здійснили кілька оперативних закупівель психотропної речовини, а під час огляду гаражного приміщення працівники міліції вилучили обладнання та хімічні реактиви, необхідні для виготовлення наркотичних засобів, а також різноманітні колби, пляшки тощо. У зловмисників було вилучено і гумові комбінезони та респіратори, які вони використовували у процесі виробництва, аби зменшити шкідливий вплив на організм.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.