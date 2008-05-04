Чим би дитя не тішилося: школяр пошкодив пам’ятники на 17 могилах

У Черкаській області до міліції звернулась голова сільської ради із заявою про пошкодження пам’ятників на 17 могилах сільського кладовища.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів за скоєння згаданого злочину викрито жителя цього ж села, учня загальноосвітньої школи.