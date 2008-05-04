В Україну йде похолодання

Завтра, 5 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, короткочасні дощі пройдуть лише в Карпатах, на Прикарпатті, Одещині та в Криму.

Температура становитиме вночі 3-8°, на крайньому півдні та Закарпатті 9-12° тепла, у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на ґрунті та в повітрі місцями заморозки 0-3°; вдень в Україні 14-19° тепла (в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°).

6-7 травня буде хмарно з проясненнями. Невеликі та помірні дощі, місцями грози; лише 6 травня вночі на більшій частині території України, вдень і в південних, східних областях та в Криму, а 7 травня в західних областях без істотних опадів. У південній половині вночі та вранці місцями туман.

Температура 6 травня вночі становитиме 5-10° тепла (у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях 2-7° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-2°), вдень в Україні 12-17° тепла, на півдні та Закарпатті місцями до 20°; 7 травня в Україні, крім південної частини, східних областей та Закарпаття, зниження температури вночі до 1-6° тепла (у північних, Рівненській, Волинській областях на ґрунті місцями заморозки 0-3°), вдень до 8-13° тепла; в Карпатах температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.

8- 9 травня в Україні синоптики прогнозують невеликі та помірні дощі (в західних областях місцями), окремі грози; 8 травня у східних областях переважно без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, на узбережжі Криму до 9° тепла, в західних та північних областях місцями заморозки 0-2°; вдень 9-15° тепла, на Закарпатті, півдні та південному сході країни 12-18° (в Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла).

У Києві 5 травня буде без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі 6-8°, вдень 17-19°.

6-7 травня вдень очікується часом дощ (7 травня невеликий). Температура 6 травня вночі 5-10°, вдень 12-17°; 7 травня зниження температури вночі до 1-6° тепла (на ґрунті місцями заморозки 0-3°), вдень до 8-13° тепла.

8-9 травня часом невеликий дощ, окремі грози. Температура вночі 1-6° тепла, місцями заморозки 0-2°; вдень 9-15° тепла.