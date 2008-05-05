Винуватцем смерті 6 людей у Харкові виявився відомий у місті чоловік

Винуватцем аварії у Харкові, в результаті якої загинуло 6 чоловік, виявився заступник генерального директора харківського ЗАТ «Автомар» Андрій Полтавець. Про це пише "Україна молода". Втім, коли кореспондент газети зателефонував на підприємство й попросив прокоментувати інцидент, там просто поклали слухавку.

Відомо, що «крутий» батько їхав не сам, а зі своїм дванадцятирічним сином, який наразі перебуває у відділенні Харківської лікарні швидкої допомоги № 4. До відділення політравм цього ж шпиталю госпіталізували й двох жінок, які дивом залишилися живими. Щоправда, стан їхнього здоров’я наразі медики тримають у таємниці. «До нас часто потрапляють люди, які фігурують у тих чи інших кримінальних справах. Тому політика шпиталю забороняє давати будь–які довідки», — зазначив старший черговий хірург Олег Гуліда.