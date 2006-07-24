Земельні ділянки під забудову в Києві не виділятимуться ще півтора року

У Києві ще півтора року не виділятимуться земельні ділянки під забудову. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник Головного управління земельних ресурсів КМДА Анатолій МУХОВИКОВ в інтерв`ю газеті "Новий Понеділок".

За словами А.МУХОВИКОВА, місто утримається від виділення земельних ділянок, поки в Києві не запрацюють нові містобудівні правил. А ці правила, за словами заступника голови КМДА, запрацюють через півтора роки: "Для запуску нової містобудівної політики потрібно півтора роки. І при цьому не потрібно боятися того, що зараз щось гальмується. Об`єктивно, на деталізацію Генплану необхідно 8 місяців", - сказав він. "Пройшли 4 сесії, вже на п`яту сесію підряд земельні питання не виносяться. Ніякого нового землевідведення", - наголосив начальник Головного управління земельних ресурсів.

За словами начальника Головного земельного управління, ухвалено рішення провести повну інвентаризацію всіх земельних майданчиків, що надавалися для будівництва в столиці. А до її закінчення - тимчасово припинити виділення землі. "У мене є список з 300 майданчиків, на яких будівництво не починалося. На осінній сесії разом з депутатами проаналізуємо, як забудова цих ділянок сприймається киянами, наскільки ефективно використовується земля, чи дотримано цільове призначення. Є варіанти: дати дозвіл будувати, перепрофілювати або відмінити і ніколи не заходити на ці майданчики. Багато що було зроблено поспішно. Самі придумали собі нормативи і говорили, що все відповідає", - цитує А.МУХОВИКОВА “Київ-прес-інформ”.

За його словами, “вже зараз ми починаємо працювати за новим правилом. Передали в Головкиївархітектуру 200 ділянок на продаж. Впродовж 7 місяців ми не проводимо аукціони, тому що ухвалили рішення спочатку розробити детальні плани територій, а потім виставляти. Я не турбуватимуся, якщо з 200 ми виставимо на продаж 100 ділянок - якщо Головкиївархітектура порахує, що інші не можуть забудовуватися. Місто одержить менше грошей, але збереже затишне середовище”.

Коментуючи вислови компаній-забудовників про застій і згортання будівництва у зв`язку з тим, що в Києві не виділяється земля під забудову, А.МУХОВИКОВ заявив: “Ділянок відведено на 7 років вперед. Земля не виділяється, а що, в Києві з`явилися безробітні будівельники?".