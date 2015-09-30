У Маріуполі планують створити поліцейський спецназ
Сьогодні на спільній прес-конференції начальника міліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна і радника Міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка була дана інформація про реформу МВС, яка проводиться у Маріуполі.
За повідомленням спікерів, з 5 листопада в Маріуполі стартує набір у нову патрульну поліцію, передає місцевий сайт 0629.
Ведеться прийом заяв від охочих. У патрулях нової поліції буде задіяно 370 осіб.
Зазначається, що всього на сьогодні в Донецькій області подано близько 1200 заяв. Зорян Шкіряк уточнив, що серед охочих служити в новій поліції 70% становлять чоловіки, 30% - жінки.
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Радник міністра внутрішніх справ уточнив, що вимоги до маріупольського підрозділу будуть серйозніші. У першу чергу набір буде проводитися за рахунок осіб, які мають бойовий досвід.
В'ячеслав Аброськін доповнив, що підготовка в нових підрозділах буде проводитися за посиленою програмою понад три місяці.