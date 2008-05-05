Громадянин Польщі звинувачує українських міліціонерів у побитті й пограбуванні

Менеджер одного з польських гонщиків, який виступає за команду «Спідвей-Рівне», Маріуш ЗГУРКА написав заяву у прокуратуру Рівного про те, що його побили й обікрали працівники управління Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Рівного Роман Федик, у своїй заяві у прокуратуру польський громадянин поскаржився на неправомірні дії працівників Державної служби охорони, які начебто його били ногами та забрали у нього кишеньковий комп’ютер, гаманець з грішми, банківські картки та інші цінні речі. Крім того, поляк невдоволений тим, що йому не надали перекладача і не дозволили поспілкуватися з польським консулом. За словами прокурора, заяву буде ретельно перевірено найближчим часом.

Водночас, як повідомив Рівненській обласній державній телерадіокомпанії начальник міського відділу внутрішніх справ Валерій ЧУБАЄВСЬКИЙ, цей польський громадянин погано поводив себе у нічному барі, куди 4 травня прийшов відпочити з дружиною. За словами головного міліціонера міста, він «хамив і чіплявся до бармена», який і викликав співробітників Державної служби охорони, а ті згодом доправили його у міліцію.

Начальник управління Держохорони Олександр ТОКАР заперечує усі звинувачення поляка і вважає його дебоширом.

Як передає кореспондент УНІАН, у той день у Рівному було проведено відкриття спідвейного сезону, де місцева команда «Спідвей-Рівне», за яку виступають чимало польських легіонерів, виграла гонку в угорських спортсменів з міста Мішкольц. Обидві команди виступають у другій польській спідвейній лізі.