Тігіпко зайнявся індиками

Максимально відкрити ринок для імпортних продуктів харчування – у першу чергу для м`яса - радить співголова Ради інвесторів при Кабміні Сергій Тігіпко.

Доцільність цього кроку як одного з методів приборкання інфляції банкір обгрунтував в інтерв`ю "Українській правді": "Треба створити однакові умови для всіх підприємців, незалежно від їхнього громадянства. Не треба шкодувати наших деяких неконкурентоздатних виробників, що тягнуть країну вниз! Якщо виробник неефективний, то пенсіонер не повинен за нього розраховуватися. Треба думати не про менеджерів, а про мільйони людей. Сьогодні іноземні виробники дуже зацікавлені в нашому сільському господарстві".

На запитання кореспондента, чи сам бізнесмен вкладає гроші у сільське господарство, Тігіпко відповів: "Так. Я вважаю, що це один із найперспективніших ринків. У Херсонській і Черкаській областях ми маємо близько 16 тисяч гектарів землі в оренді, зараз будемо їх збільшувати. Ми готуємо проект з переробки м`яса, причому не дуже традиційного для нас. Мова йде про м’ясо індика, оскільки ринок ще не дуже зайнятий. Ми будемо інвестувати в цей сектор, будувати нове виробництво".