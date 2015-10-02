ЗМІ: Кернес протягом 2015 року переоформив весь свій бізнес на дружину

Міський голова Харкова Геннадій Кернес в 2015 році переоформив своє право власності на частки в статутних капіталах та акціях компаній на свою дружину Оксану Гайсинську.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру юридичних осіб, повідомляють «Наші гроші».

У декларації Кернеса вказано, що в 2014 році він володів частками у ТОВ «ТЦ «Комільфо» та ТОВ «Рівлад ЛТД», загальна вартість яких становила 1,21 млн грн. Також йому належали 76% акцій АТ «НПК-Холдінг», 40 % акцій ПРАТ «РТМК «Тоніс-центр» та незначна кількість акцій в АК «Харківобленерго» і «Реал-банк».

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Протягом 2015 року власник у цих активів змінився і ним стала Оксана Гайсинська – донька екс-прокурора Київської області Юрія Гайсинського та людина, яку Кернес називає своєю дружиною, але не вказує як дружину у декларації про доходи.

У ТОВ «ТУ «Комільфо» Гайсинській належить частка в 31,70 %. Але більша частина статутного фонду фірми записана на Ольгу Кириллову. Остання є бенефіціаром ТОВ «Торговий дім «Пушкінський». Ця фірма є одним з засновників ТОВ «Національ» – підприємства, яке володіє однойменним готелем – резиденцією Кернеса.

Видання відзначає, що офіційно Кернес прописаний не в «Націоналі», а у невеликому будинку на вул. Басейній, 76, який належить голові вуличного комітету №20 Володимиру Ярмаку.

В ТОВ «Рівлад ЛТД» Гайсинській належить 27 % частки статутного фонду. Основним власником цієї фірми є Анатолій Челобітчиков. Останній є директором та співвласником «Діамант-2006» – фірми, яка надає в оренду техніку КП «Газета «Харьковские известия» ХМР». Серед засновників «Діаманту-2006» є Кириллова, а також власниця Кінного ринку Ольга Солоп, Віталій Печура, Алла Герасименко та Ігор Тирнов.

Щодо АТ «НПК-Холдінг» та ПРАТ «РТМК «Тоніс-центр» («7канал»), то їх єдиним бенефіціаром з 2015 року є Гайсинська. Крім неї акціями телеканалу володіють Алла Добкіна, Ольга Кириллова та віце-мер Марина Стаматіна. Алла Добкіна – мати колишнього голови Харківської ОДА Михайла Добкіна, у якої той зараз мешкає.

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Також відомо, що Гайсинська має у власності дві квартири площею 142 та 166 кв. м у ЖК «Карат» на вулиці Потебні у Харкові.

«Таким чином, мер Харкова Геннадій Кернес перед новими виборами мера 25 жовтня де-юре не має відношення до бізнесу. На вибори Кернес іде висуванцем від партії «Відродження»», - пише видання.