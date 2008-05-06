У Донецьку Леніна взули у «білі капці» (фото)

Комунальники начистили черевики вождю

Сьогодні вночі в центрі Донецька невідомі облили білою фарбою пам`ятник Леніну. Як передає кореспондент УНІАН, зловмисники облили фарбою тільки “черевики” вождя. Працівники комунальних служб, які прибули на площу ім. Леніна, оперативно зафарбували білу фарбу чорною. На думку очевидців, тепер черевики донецького Леніна впадають в очі своїм "начищеним" виглядом. Фото з сайту "Остров"

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