Нашестя вантажівок на Київ відкладається на 2 тижні?

Вантажоперевізники сьогодні не проводитимуть акцію протесту в центрі Києва.

Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомив голова Всеукраїнської незалежної професійної спілки працівників транспорту Віктор ГЕРБЕДА.

За його словами, зараз машин, зокрема, під Міністерством транспорту та зв`язку, вже немає. «Може, там пару машин і залишилося, але акції там ніякої немає», - сказав він, додавши, що вантажівки не поїдуть, як це планувалося, до будівлі Держмитслужби.

За його словами, відбулися попередні переговори з владою. «Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ (голова Держмитслужби) взяв тайм-аут на 2 тижні, відпрацює з робочою групою проблемні питання, він готовий працювати», - сказав В.ГЕРБЕДА. Він також зазначив, що машини не планували спрямовувати до Кабінету Міністрів, про що заявляв голова регіональної ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області Валерій ЧЕРНЕНКО. «ЧЕРНЕНКО в цьому випадку від себе говорив, а є ще страйковий комітет», - наголосив він.

Як уточнив В.ГЕРБЕДА, переговори з владою майже завершено, зокрема, з місця переговорів вже пішли В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ, перший заступник голови КМДА Денис БАСС. Проте, за його словами, залишилися певні питання до Мінекономіки, також «не зовсім» досягли домовленості з Д.БАССОМ щодо в`їзду вантажівок до Києва. Що стосується Мінтрансзв’язку, то, за словами В.ГЕРБЕДИ, до нього питань немає. «Щодо ВІНСЬКОГО проблем немає. Все, що від Мінтрансу (потрібно) – щось уже зроблене, щось (перебуває) у стадії відпрацювання», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку в Києві в бік центру столиці рухалися колони вантажівок, водії яких мали намір провести сьогодні акцію протесту, зокрема, проти обмеження в`їзду вантажівок у місто.

Як пояснив голова регіональної ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області Валерій ЧЕРНЕНКО, «це акція протесту міжнародних перевізників проти корупції в Міністерстві транспорту, в Податковій адміністрації, Митній службі тощо», оскільки вимог, які раніше висунули перевізники, зокрема стосуються в`їзду вантажівок у центр столиці, дотепер не виконали. За його словами, на проспекті Перемоги в акції брало участь близько 200 вантажівок, крім того, близько 200 хур також стояли на Лівому березі, на Бориспільській трасі.

Довідка УНІАН. АсМАП заявляла про намір провести Всеукраїнський страйк, якщо центральні органи влади не виконають низку вимог перевізників. Зокрема, перевізники вимагають скасувати розпорядження КМДА про заборону в`їзду до Києва вдень вантажного транспорту, делегувати АсМАП повноваження з розподілу дозволів на міжнародні перевезення, забезпечити виконання умови з ЄС про спрощене оформлення віз. Також перевізники вимагають скасувати рішення Держмитслужби про запровадження вексельної форми розрахунків під час оформлення автомобілів, увідповіднити до європейських норм порядок проходження в пунктах пропуску через кордон, повернутися до нульової ставки оподаткування перевезень в Україні, встановити нульову ставку на ввезення нових тягачів, вантажних автомобілів і напівпричепів та ін.

Нагадаємо, КМДА з 1 травня заборонила в`їзд до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Проте наприкінці квітня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що рішення про заборону в`їзду вантажівок до Києва перенесене на місяць і набере чинності 1 червня 2008 р.