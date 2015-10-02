У Житомирі за півдня до патрульної поліції подали заяви 1200 кандидатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у Житомирі на презентації нової поліції міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, "наразі (станом на 14 годину 30 хвилин - УНІАН) сьогодні у перший день набору до нової патрульної поліції у Житомирі подали заяви вже 1200 кандидатів бажаючих тут працювати і набір продовжується і є шанс у житомирян встановити рекорд".

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Він також додав, що серед кандидатів мають обрати 230 патрульних поліцейських, з яких 180 будуть працювати у місті, а 40 нестимуть службу на автодорозі у якості дорожньої поліції.

За словами Авакова, заплановано, що нова патрульна поліція Житомира почне роботу у березні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня о 9.00 у Житомирі стартував набір до нової поліції.

У Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве.