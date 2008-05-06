У Києві на 9 травня будуть заморозки

В Україні 7 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, лише у східних, вночі подекуди і в центральних областях, а вдень і у Криму та Приазов`ї короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вітер буде північно-західним з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, у східній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 2-7° тепла, місцями на поверхні ґрунту, а в Карпатах і в повітрі заморозки 0-3°, на решті території 4-9° тепла, на узбережжі морів до +11°; вдень +9-14°, на Закарпатті – до 19°, у Карпатах 3-8° тепла.

8-9 травня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у західних та східних областях місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер переважатиме північно-східний, 7-12 м/с, вночі 8 травня в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі буде 1-6° тепла, в країні (окрім Закарпаття та півдня Криму) на поверхні ґрунту, в північних, центральних областях і Карпатах місцями і в повітрі заморозки – до 0-3° морозу; денна температура буде 9-14° тепла, на Закарпатті – 14-19°, у Карпатах 3-8° тепла.

10- 11 травня вночі буде переважно без опадів, лише у західних областях і Криму місцями пройде невеликий дощ; удень в Україні очікуються короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 2-8° тепла, на узбережжі морів 9-11°, 10 травня на Лівобережжі на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°; вдень 14-20° тепла, 10 травня у Криму та Приазов`ї 11-16° вище нуля.

У Києві та області 7 травня буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° (у Києві – 11-13°). У області на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°.

8-9 травня також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°, удень буде 9-14° тепла.

10- 11 травня уночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 2-8° тепла, удень 14-20°.