У Києві хабарник майже поклав до кишені 147 тисяч доларів

Прокуратурою міста Києва за матеріалами Управління СБУ в Києві порушено кримінальну справу за хабарництво щодо заступника начальника одного з управлінь ДАК "Національна мережа аукціонних центрів".

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, встановлено, що цей посадовець за сприяння у придбанні комунального майна (нежитлової будівлі в одному із міст Київщини) за мінімально можливою цінною одержав від приватного підприємця хабара у сумі 147 тис. дол.

На даний час хабарника затримано, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, здійснює слідчий відділ прокуратури міста Києва.