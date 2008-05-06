У Донецьку голів районів зобов`язали підстригти газони до приїзду Ющенка

Сьогодні на апаратній нараді в міськвиконкомі Донецька керівників районів зобов`язали ретельно підготувати місто до візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА 8 травня.

Як повідомили УНІАН у міськраді, на нараді службам життєзабезпечення та зеленбуду було доручено "внести корективи у свою роботу та виправити допущені вади".

"Насамперед це стосується ямкового ремонту доріг, саджання дерев і кущів і приведення в порядок газонів", - зазначили в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Президент України В.ЮЩЕНКО під час візиту в Донецьку область візьме участь в урочистостях у меморіальному комплексі "Саур-могила", присвячених 63-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.