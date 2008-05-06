Черновецький вважає, що Україна йде до другого Голодомору

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинувачує Держкомрезерв в інтервенції на ринки Києва прострочених продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Коли я давав згоду - і я її не скасую - на те, щоб дешеві продукти потрапили в торгову мережу Києва, то мені особисто присягався пан ПОЖИВАНОВ – начальник Держрезерву, – що це буде свіже парне м`ясо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Разом з цим, за словами мера Києва, сьогодні відбувається інтервенція продуктів, «які пройшли всі терміни, тобто повинні вже списуватися».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив переконання, що про низьку якість продуктів, які потрапляють на ринки столиці, знає все оточення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Треба зобов`язати керівника Держкомрезерву і прем`єр-міністра разом з усією командою їсти ті продукти, які вони виділяють з Держрезерву. Коли вони поїдять те, що виділяють, то тоді вони запросто змінять ситуацію», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також укотре висловив стурбованість інфляцією в Україні. «Такого ще не було. Я думаю, якщо такими темпами відбуватимуться зміни в нашій країні – в Україні, – то ми скоро знову повернемося до Голодомору», – сказав мер Києва.