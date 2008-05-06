На Київщині затримали кілера - колишнього ”брата каратиста”

Сьогодні в Київській області затримано кілера, який підозрюється в скоєнні серії вбивств на території Луганської та Донецької областей в середині 90-х років.

Як повідомили УНІАН в ГУБОЗ МВС України, цього чоловіка, який перебував в середині 90-х років на легальному положенні, було затримано в результаті спільної операції співробітників управління по боротьбі з організованою злочинністю в Луганській та Київській областях.

Як зазначили у прес-службі, ця людина, починаючи з 1995 року, «спеціалізувалася» на виконанні замовних вбивств. Зокрема, затриманий був активним членом організованого злочинного угруповання, яке існувало в 1994 році на Донеччині, і мало назву «Брати каратисти».

Через рік затриманий розстріляв в Луганській області лідера конкуруючого ОЗУ «Боксери». Саме це угруповання, як підкреслили у прес-службі, стало першим в УБОЗ, що було в 1991 році взято на облік.

Всі свої злочини затриманий скоював за допомогою автоматичної зброї.

Після затримання ця людина буде переправлена до Луганської області, де щодо нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).