Серед заступників Семенюк уже друга ”жертва”

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, відповідно до закону про державну службу, звільнила заступника голови ФДМУ Світлану ЛЕДОМСЬКУ з посади у зв`язку з досягненням нею граничного терміну перебування на державній службі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна.

У прес-службі також зазначили, що голова ФДМУ призначила Світлану ЛЕДОМСЬКУ своїм позаштатним радником.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 6 лютого цього року призначив Світлану ЛЕДОМСЬКУ радником прем`єр-міністра України.

5 травня В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО відсторонила від виконання службових обов`язків заступника голови Фонду держмайна Дмитра ПАРФЕНЕНКА у зв`язку з проведенням службового розслідування щодо перевищення ним службових обов`язків.