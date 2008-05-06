Росія, Казахстан і Україна можуть на 70% збільшити виробництво зерна

Комісар Європейського союзу (ЄС) з питань сільського господарства і аграрного розвитку Маріанн Фішер Боель виступила на захист виробництва біопалива і додала, що воно не є причиною зростання цін на продукти харчування в усьому світу. Відповідну заяву вона зробила сьогодні на конференції, присвяченій розвитку біоенергетики, передає Associated Press.

За словами єврокомісара, зростання цін на продовольчі товари викликають більш комплексні чинники, такі як зростання попиту на м`ясні та молочні продукти, особливо в Китаї та Індії, що призводить до скорочення посівних площ. Вона також додала, що погана погода в Північній Америці, Росії, країнах ЄС і в Австралії протягом 2006 р., призвела до зниження рівня продукції минулого року. Більше того, ціни на зернові культури і інші товари споживання були підняті спекулянтами, що, втім, складніше прослідкувати. Проте обсяг інвестицій в продовольчий сектор, який 1998 р. становив 10 млрд дол., в 2007-му досяг вже 142 млрд дол.

Комісар ЄС додала, що нинішнє зростання цін на продукти харчування може в майбутньому сприятливо позначитися на становищі бідних верств населення, які безпосередньо залежать від власного урожаю.

Прагнучи обмежити залежність від країн, багатих на енергоресурси, Єврокомісія поставила за мету досягти, щоб до 2020 р. на долю біопалива припадало 10% енергії, яку використовує транспортний сектор ЄС. Наразі європейська спільнота використовує менше 1% зернових для виробництво етанолу. Проте М.Ф.Боель чекає надалі збільшення цього показника завдяки підвищенню врожайності країн ЄС.

Вона також висловила припущення, що у таких країн, як Росія, Казахстан і Україна є потенціал збільшення обсягу виробництва зерна на 70%.

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