Богословська: Тимошенко прагне відновити свою монополію на газовому ринку

Заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про можливість початку процедури банкрутства і подальшої реприватизації облгазів пов`язані з її намірами відновити монополію на газовому ринку. Про це заявила народний депутат, член фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА, повідомили УНІАН в прес-службі ПР.

«Я думаю, що все, що відбувається сьогодні, правильно мало б називатися приблизно так: «Газова принцеса» часів відомого Павла ЛАЗАРЕНКО поспішає встигнути відновити свою особисту монополію на газовому ринку України», - сказала депутат.

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що Ю.ТИМОШЕНКО та її уряд вже довели свою повну нездатність ефективно управляти економікою країни. «Сьогодні, чудово розуміючи, що до неминучої відставки їм залишилося декілька днів, або, в кращому разі, декілька місяців, Юлія Володимирівна та її команда намагаються використовувати останні «гарячі деньки» виключно для того, щоб відкусити свій жирний шматок від «газового пирога» України», - відзначила народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 травня, на нараді з керівниками держадміністрацій і газопостачальних підприємств Ю.ТИМОШЕНКО не виключила повторної приватизації облгазів у разі непогашення боргів за спожитий газ.

«Якщо впродовж місяця не будуть закриті всі борги, за які несе відповідальність безпосередньо облгаз, я прошу починати процедуру банкрутства. Достатньо реверансів, досить благати і чекати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО також доручила підготувати законопроект, який дозволить державі призначати тимчасових керуючих облгазів у разі початку процедури їх банкрутства.