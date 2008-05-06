В Україні за три місяці з`явилися 550 нових друкованих ЗМІ

Протягом першого кварталу 2008 року в Україні було зареєстровано 536 нових газет, журналів, дайджестів, бюлетенів тощо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це повідомив голова відомства Микола ОНІЩУК із посиланням на статистику органів юстиції щодо реєстрації друкованих ЗМІ протягом першого кварталу 2008 року.

Міністр зазначив, що загалом в Україні зареєстровано близько 30 тисяч друкованих засобів масової інформації. За його словами, це означає, що на кожні 1,5 тис. населення всіх вікових категорій, включаючи дітей, припадає приблизно 1 друковане періодичне видання.

При цьому, зазначається у повідомленні прес-служби, темпи реєстрації нових друкованих ЗМІ в Україні не знижуються. Зокрема, у І кварталі 2007 року було зареєстровано менше 50 періодичних друкованих видань, тоді як протягом аналогічного періоду 2008 року цей показник був значно перевершений.

За даними Мін’юсту, в Україні щодня в середньому органи юстиції реєструють по 5-6 нових друкованих ЗМІ.

За цільовим призначенням, в Україні найчастіше реєструються рекламні періодичні видання, інформаційні, загальнополітичні та для дозвілля. На долю згаданих видань припадає переважна частина усіх зареєстрованих друкованих ЗМІ. Зокрема, частка видань вказаних цільових призначень склала понад 80% від усіх друкованих ЗМІ, зареєстрованих від початку 2008 року.

У повідомленні Мін’юсту також зазначається, що переважна частина видань в Україні реєструються українською та російською мовами.

Найбільший попит на періодичну пресу, якщо виходити з кількості друкованих видань, що реєструються в органах юстиції, існує в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Чернівецькій областях, у Криму і в Києві.