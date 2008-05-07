Тимошенко: руйнування газових мереж - результат «безмозкої» приватизації

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що руйнування газових мереж стало наслідком «безмозкої» приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила на нараді з головами місцевих адміністрацій і керівниками газопостачальних організацій.

«Сьогодні ми спостерігаємо абсолютно безмозко здійснену приватизацію. Іншого слова я не можу підібрати. Коли держава приватизувала таку функцію, без умов держави, без гідних проектів і програм і без відповідальності як такої. Узяли те, що впало за хабарі, а інвестувати та будувати роботу потім ніхто не планує, тому що це власність повалилася безплатно і тепер страждає вся країна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, зараз в Україні повністю знищено системи постачання локальними мережами, немає програм їх модернізації.

«Локальні мережі не мають достатньо коштів для ремонту та модернізації й створення такої системи безпеки, щоб не відбувалося таких випадків, як у Дніпропетровську, який став стресом для всієї країни. Але після цього стресу нічого не зроблено – жодної програми, жодних інвестиційних ресурсів. Нічого. Це стало уроком для людей, але не для влади», - вважає прем`єр-міністр.

На її думку, технічний стан мереж доведено до такої межі, що або «коли-небудь ми наведемо лад у системі, або потім будуть такі випадки, коли ми не встигатимемо МНС направляти».