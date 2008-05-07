Мінтранс знає як спростити митне оформлення контейнерів у портах

Міністерство транспорту та зв`язку України розробило заходи для спрощення процедури митного оформлення контейнерів у морських торгових портах України.

Проект відповідного спільного наказу Мінтрансзв’язку, Держмитслужби й Адміністрації Державної прикордонної служби України, що є в розпорядженні УНІАН, передано для розгляду в митну та прикордонну служби.

Цим наказом пропонується створити міжвідомчу групу з удосконалення роботи пунктів пропуску через кордон у портах, які здійснюють перевалювання контейнерів, і затвердити заходи зі збільшення пропускної спроможності портів.

Зокрема, пропонується з 1 січня 2009 р. виключити з оформлення в пунктах пропуску товарів, які переміщуються в контейнерах і оформлюються у вільний обіг.

Крім того, Держмитслужба є відповідальною за забезпечення цілодобового режиму оформлення всіх видів вантажів у портах. Також їй доручається впродовж 2008 р. придбати сканувальні пристрої та вагові комплекси для Південної митниці (Іллічівський і Одеський порти), збільшити штат митниці, забезпечити роботу рентген-установки в Одеському порту без вихідних днів.

Також пропонується оформлювати товари в контейнерах і здійснювати всі митні процедури до заїзду автомобілів на територію портів. Крім того, наказ передбачає розроблення Типової схеми переміщення через державний кордон контейнерів під час їх перевезення морським транспортом.