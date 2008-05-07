Мінтранс знає як спростити митне оформлення контейнерів у портах

06:10, 07 травня 2008
Суспільство
785 0

Готовий проект спільного наказу

Міністерство транспорту та зв`язку України розробило заходи для спрощення процедури митного оформлення контейнерів у морських торгових портах України.

Проект відповідного спільного наказу Мінтрансзв’язку, Держмитслужби й Адміністрації Державної прикордонної служби України, що є в розпорядженні УНІАН, передано для розгляду в митну та прикордонну служби.

Цим наказом пропонується створити міжвідомчу групу з удосконалення роботи пунктів пропуску через кордон у портах, які здійснюють перевалювання контейнерів, і затвердити заходи зі збільшення пропускної спроможності портів.

Зокрема, пропонується з 1 січня 2009 р. виключити з оформлення в пунктах пропуску товарів, які переміщуються в контейнерах і оформлюються у вільний обіг.

Крім того, Держмитслужба є відповідальною за забезпечення цілодобового режиму оформлення всіх видів вантажів у портах. Також їй доручається впродовж 2008 р. придбати сканувальні пристрої та вагові комплекси для Південної митниці (Іллічівський і Одеський порти), збільшити штат митниці, забезпечити роботу рентген-установки в Одеському порту без вихідних днів.

Також пропонується оформлювати товари в контейнерах і здійснювати всі митні процедури до заїзду автомобілів на територію портів. Крім того, наказ передбачає розроблення Типової схеми переміщення через державний кордон контейнерів під час їх перевезення морським транспортом.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter