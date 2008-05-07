Водій, який убив 6 людей у Харкові, нарікає на яму
Обвинувачений боїться загальної камери
|Джип, водій якого 2 квітня у Харкові на трамвайній зупинці на смерть збив шістьох людей
"Коли все відбулося, мій клієнт повертався додому. Але чому він сів за кермо в нетверезому стані, не можу нічого сказати. Свою провину мій клієнт визнає повністю, але вказує, що дорога на вулиці Полтавський шлях має погане покриття, - говорить адвокат Анатолій Супрун - На місці аварії є яма, вона могла бути причиною аварії".
За словами захисника, його клієнт зараз побоюється знаходитися в загальній камері ізолятора разом з кримінальними елементами. Супрун збирає довідки про стан здоров`я підзахисного, ймовірно, щоб добитися переведення підзахисного в одиночну камеру. "У нього хворе серце і цукровий діабет", - говорить адвокат.
Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Харкові 37-річний водій автомобіля "Міцубісі" виїхав на трамвайну зупинку, де на смерть збив шістьох людей.
Водій знаходився в стані алкогольного сп`яніння, що підтверджено результатами досліджень в наркологічному центрі.