Водій, який убив 6 людей у Харкові, нарікає на яму

У Харкові триває слідство за фактом загибелі шістьох чоловік 2 травня на трамвайній зупинці "Вокзал", куди влетів джип під управлінням нетверезого місцевого підприємця Андрія Полтавця. Газета " Сегодня " зв`язалася з адвокатом обвинуваченого, який перебуває в ізоляторі і з`ясувала, що Полтавець повністю визнає свою провину, але хоче, щоб його перевели в одиночну камеру. Йому було пред`явлено звинувачення в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Це загрожує строком від 7 до 12 років.

"Коли все відбулося, мій клієнт повертався додому. Але чому він сів за кермо в нетверезому стані, не можу нічого сказати. Свою провину мій клієнт визнає повністю, але вказує, що дорога на вулиці Полтавський шлях має погане покриття, - говорить адвокат Анатолій Супрун - На місці аварії є яма, вона могла бути причиною аварії".

За словами захисника, його клієнт зараз побоюється знаходитися в загальній камері ізолятора разом з кримінальними елементами. Супрун збирає довідки про стан здоров`я підзахисного, ймовірно, щоб добитися переведення підзахисного в одиночну камеру. "У нього хворе серце і цукровий діабет", - говорить адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Харкові 37-річний водій автомобіля "Міцубісі" виїхав на трамвайну зупинку, де на смерть збив шістьох людей.

Водій знаходився в стані алкогольного сп`яніння, що підтверджено результатами досліджень в наркологічному центрі.