Вінський: заборонити фури в Києві - те саме, що заборонити людям дихати

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ вважає передчасним рішення київської влади про заборону в`їзду до Києва вантажних автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Й.ВІНСЬКИЙ висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Всі транспортні коридори замикаються на Києві. Розв`язати цю проблему можна тільки після будівництва Великої окружної дороги. Донині заходи, які здійснює ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, - це те саме, якщо він ухвалить рішення заборонити людям дихати», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, рішення про заборону в`їзду вантажних автомобілів до Києва є не стільки необдуманим, скільки провокаційним. «При ухваленні таких рішень потрібно надавати альтернативу. Інакше слід розуміти, що ці автомобілі поїдуть не через Україну, а через Прибалтику і Білорусь, і тоді ми втратимо вантажопотоки», - пояснив міністр.

Як повідомлялося, КМДА з 1 травня заборонила в`їзд до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Проте наприкінці квітня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що рішення про заборону в`їзду вантажівок до Києва перенесено на місяць і буде введено з 1 червня 2008 р.

6 травня вантажоперевізники провели акцію протесту проти, зокрема, обмеження в`їзду вантажівок до міста. Близько 200 хур рухалися Бориспільською трасою, приблизно стільки ж - проспектом Перемоги. У зв`язку з цим у столиці було ускладнено рух транспорту.