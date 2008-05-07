СБУ підтримує заборону військового параду Чорноморського Флоту РФ у Севастополі

Служба безпеки України підтримує заборону проведення у Севастополі військового параду Чорноморського Флоту Росії з нагоди чергової річниці його створення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Останній випадок з ракетою довів, що гратися з військовою технікою небезпечно, особливо в місцях, де проживає велика кількість громадян», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ 6 травня заявив, що в МЗС України вважають, що святкування 225-ї річниці Чорноморського флоту Російської Федерації має проходити на об`єктах ЧФ РФ.

Він відзначив, що ЧФ Росії базується на одній з територіально-географічних ділянок Севастополя, а Севастополь не є базою ЧФ. «Ми виходимо з того, що святкування річниці Чорноморського флоту повинне проходити на об`єктах Чорноморського флоту», - сказав В.КИРИЛИЧ. «Широке просторове проходження військової техніки по місту – це вже військовий парад, а це є елементом ідеологічним», - додав він.

У свою чергу, перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про те, що Україна нібито перешкоджає Чорноморському флоту РФ провести в Севастополі військово-морський парад 11 травня, коли відзначатиметься 225-річчя ЧФ Російської імперії, повідомив, що з форматом військово-морського параду на День Чорноморського флоту РФ мають визначитися міністри оборони України і Росії.

«Єдиний пункт полеміки - це проведення військово-морського параду 11 травня; міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає недоцільним проведення такого параду», – сказав В.КАЗАРІН.

«Як мені заявили керівники ЧФ РФ, програма військово-морського параду 11 травня в точності повторює програму 27 липня. Чи є сенс двічі показувати севастопольцям і гостям міста один і той же парад? Таку позицію займає міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ», – додав він.

День Чорноморського флоту РФ щорічно відзначається 13 травня, цього року основні святкові заходи планується провести 11 травня.