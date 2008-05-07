28 підприємств комунальної енергетики відріжуть від газу

ДК «Газ України» доручила підприємствам з газопостачання і газифікації (облгазам) і Державній інспекції з енергозбереження припинити газопостачання 28 підприємствам теплової комунальної енергетики (ТКЕ).

Рішення ухвалене в результаті значної заборгованості і незадовільного рівня розрахунків теплопостачальних підприємств перед Компанією за газ, спожитий з початку опалювального сезону 2007-2008 рр. (з 01.10.2007 р.), повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що загальна сума заборгованості підприємств ТКЕ за спожитий з 01.10.2007 р. природний газ перед ДК «Газ України» перевищує 2,082 млрд. грн., а рівень оплати становить 67%.

Серед найбільших боржників - «Донецьктеплокомуненерго» (заборгованість з 01.10.07 – 112,07 млн. грн., розрахунки – 53%), «Дніпропетровські міські теплові мережі» (97,6 млн. грн., 46%), «Теплокомуненерго» (м.Луганськ, 55,5 млн. грн., 43%), «Дирекція розвитку інфраструктури території» (м.Харків, 24,07 млн. грн., 28%), «Херсонська ТЕЦ» (23,2 млн. грн., 45%), Харківське обласне КПТС (20,2 млн. грн., 23%), «Теплоенерго» (м.Дніпропетровськ, 21,5 млн. грн., 38%), «Тепломережа» (м.Донецьк, 17,3 млн. грн., 43%), "Павлоградтеплоенерго" (10,9 млн. грн., 63%), «Теплоенерго» (м.Кременчук, 8,6 млн. грн., 53%), Шепетівське підприємство теплових мереж (5,5 млн. грн., 45%), «Мукачевтепло» (3,7 млн. грн., 58%), «Ірпіньтепломережа» (3,05 млн. грн., 54%) та інші підприємства.

Газопостачання підприємствам ТКЕ для виробництва теплової енергії буде відновлено після погашення заборгованості за спожитий з 01.10.2007 р. природний газ.

ДК «Газ України» нагадує, що в разі не проведення до 1.06.2008 р. повних розрахунків за газ, спожитий упродовж опалювального сезону 2007-2008 рр., Компанія не укладатиме договору з підприємствами-боржниками на поставку природного газу на наступний період. Таким чином, підприємства ТКЕ-боржники будуть повністю відключені від газопостачання.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 27.12. 2001 р. №1729 і від 12.02.2008 р. №163 імпортований природний газ реалізується в Україні НАК «Нафтогаз України» і її ДК «Газ України» тільки за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.