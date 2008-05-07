У ліквідованому Тимошенко УкрГаз-Енерго назвали ціну газу на... червень

СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго» розцінює останні висловлювання прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо компанії як "чергову спробу силової розправи".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЗАТ «УкрГаз-Енерго», переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що з початку 2008 року Ю.ТИМОШЕНКО та її оточення вдаються до адміністративного тиску, спроб дискредитувати ЗАТ «УкрГаз-Енерго» й незаконно витіснити його з газового ринку. На адресу компанії та її керівництва лунають безпідставні звинувачення, мета яких - підірвати репутацію СП в очах споживачів, органів державної влади, громадськості та іноземних партнерів, а також штучно створити перешкоди законній господарській діяльності.

«Пропагандистська кампанія, розгорнута Ю.В.ТИМОШЕНКО проти ЗАТ «УкрГаз-Енерго», окрім особистих мотивів, що не мають нічого спільного з державними інтересами, також покликана зняти з уряду й особисто прем`єр-міністра відповідальність за безлад, який сьогодні охоплює газову галузь, й різке зростання цін на блакитне паливо», - йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що, не зважаючи на збереження ціни на імпортований природний газ на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м, його ціна для промислових підприємств, що є клієнтами НАК «Нафтогаз України», в червні 2008 р. зросте на 200 грн. за тис. куб. м порівняно з ціною, за якою ЗАТ «УкрГаз-Енерго» постачає газ споживачам із початку 2008 року. «Результатом непрофесійних дій уряду щодо завищення ціни на паливо є не тільки фінансові втрати споживачів, але й нарощування темпів інфляції», - підкреслює компанія.

Разом із тим у повідомленні сказано, що «УкрГаз-Енерго» завжди неухильно виконувало й продовжує виконувати всі свої зобов`язання як перед клієнтами – споживачами природного газу, так і перед державою.

«УкрГаз-Енерго» перетворило традиційно збиткові поставки газу промисловим споживачам у рентабельний бізнес, упровадивши чіткі й прозорі методи грошових розрахунків і європейську систему контрактів без бартерних, залікових схем та інших засобів ухилення від сплати податків. Завдяки цьому з початку роботи ЗАТ «УкрГаз- Енерго» заплатило в державну казну понад 15,3 млрд. грн., ставши найбільшим платником податків в Україні. За результатами 150 всесторонніх перевірок із боку державних контролюючих органів до СП і його керівництва не пред`явлено жодної претензії», – йдеться в повідомленні.

Також компанія повідомляє, що й управління діяльністю, й подача звітності в ЗАТ «УкрГаз-Енерго» здійснюється відповідно до чинного законодавства. «Такий орган, як згаданий Ю.В.ТИМОШЕНКО «центр управління польотами», в компанії відсутній і, очевидно, відноситься до аерокосмічної сфери», – зазначає компанія.

«УкрГаз-Енерго» заявляє, що оскаржуватиме будь-які незаконні дії уряду на ринку природного газу й залишає за собою право захищати власну ділову репутацію від наклепницьких заяв як публічно в засобах масової інформації, так і в суді.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що керівництво «УкрГаз-Енерго» буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

«Пам`ятайте, скільки розповідали, що «УкрГаз-Енерго» на внутрішньому ринку України працюватиме довічно й що плювали вони на уряд, на прем`єра, на НАК «Нафтогаз України», на Мінпаливенерго? Й говорили, що у них є інший «центр управління польотом», перед яким вони звітують, і де вони постійно доїтимуть внутрішній ринок України нескінченно, причому руйнуючи всі системи. Покажіть мені, де зараз «УкрГаз-Енерго», і це ще не кінець. Я впевнена, що за це буде ще й кримінальна відповідальність від першого й до останнього керівника, ким би вони сьогодні не були – депутатами або просто звільненими людьми», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. «УкрГаз-Енерго» - спільне підприємство НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), було створено в лютому 2006 року. Воно було єдиним постачальником природного газу до України. "УкрГаз-Енерго" продавало промисловим споживачам України природний газ, придбаний у RosUkrEnergo.