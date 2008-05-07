Литвин: університет було втягнуто в політику ще за часів Януковича

Лідер блоку свого імені, колишній виконувач обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир ЛИТВИН заявляє, що не має наміру брати участь у виборах ректора вишу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Сєвєродонецьку, де перебуває з робочою поїздкою.

За словами В.ЛИТВИНА, указ Президента від 5 травня про звільнення з посади в.о. ректора КНУ не став для нього несподіванкою, адже він сам вирішив піти з цієї посади.

В.ЛИТВИН зауважив, що не збирається брати участь у виборах ректора, оскільки вважає, що університетом треба займатися системно, і суміщати цю посаду з політичною діяльність неможливо.

За словами В.ЛИТВИНА, університет було втягнуто у велику політику ще за часів прем’єрства Віктора ЯНУКОВИЧА, коли розпочалося протистояння між Кабінетом міністрів та Президентом. Він зазначив, що, як голова Наглядової ради вишу, ще тоді мав намір залишити цю посаду.

В.ЛИТВИН нагадав, що у квітні поточного року Президент своїм указом призначив його в.о. ректора університету. За словам В.ЛИТВИНА, він дав згоду обіймати цю посаду лише впродовж місяця, до підготовки указу Президента про подальший розвиток університету, який, на його думку, має стати українським Гарвардом. Президент підписав цей указ 5 травня.

Водночас В.ЛИТВИН вважає, що Верховна Рада має ухвалити закон про особливий статус Київського національного університету.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня ц. р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віктора СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, призначивши виконуючим обов’язки ректора КНУ В.ЛИТВИНА – народного депутата України, завідувача кафедри новітньої історії України історичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, голову Наглядової ради цього університету (за згодою).

Міністерству освіти і науки України Президент доручив забезпечити організацію, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», виборів ректора університету ім. Шевченка.

Іншим указом від 5 травня глава держави змінив формулювання про причини звільнення В.СКОПЕНКА з посади ректора КНУ та поклав виконання обов`язків ректора вишу на директора Інституту міжнародних відносин університету Леоніда ГУБЕРСЬКОГО, увільнивши від виконання цих обов`язків В.ЛИТВИНА.

Також 5 травня Президент підписав указ про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.