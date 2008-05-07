Фонд держмайна (Семенюк) скасував продаж міноритарних пакетів 6 обленерго

Фонд державного майна України (голова Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - УНІАН) скасував продаж міноритарних пакетів акцій шести обленерго.

Інформація про це міститься в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» від 7 травня ц.р. Продаж скасовано на підставі наказу Фонду від 6 травня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня ц.р. Фонд держмайна оголосив, що виставить 25% пакет акцій ВАТ «Полтаваобленерго» на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) 14 травня 2008 року, 26,98% пакет акцій ВАТ «Львівобленерго» на Фондовій біржі «Іннекс» 15 травня, 25,02% пакет акцій ВАТ «Прикарпаттяобленерго» на Фондовій біржі ПФТС 21 травня, 25% пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна компанія «Чернігівобленерго» на Київській міжнародній фондовій біржі (КМФБ) 22 травня, 25% пакет акцій ВАТ «Сумиобленерго» на Українській міжнародній фондовій біржі (УМФБ) 28 травня, 25,01% пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» на Українській фондовій біржі (УФБ) 29 травня.