Світовий банк закликає Україну негайно скасувати обмеження на експорт зерна

Світовий банк закликає до негайного скасування Україною обмежень на експорт зерна.

Як повідомили УНІАН у Представництві Світового банку в Україні, «сьогодні Світовий банк настійливо просить Україну про подальше виконання заходів із негайної реалізації оголошеного нею рішення щодо скасування обмежень на експорт зерна».

Як йдеться в повідомленні, “Світовий банк вітав оголошене 23 квітня Україною рішення про скасування всіх обмежень на експорт зерна із негайним введенням цього рішення в дію”, – заявив сьогодні Пол БЕРМІНГЕМ, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. “Тепер ми усвідомили, що новий режим експорту зерна означає радше систему збільшення квот і ліцензій, ніж повну відмову від них», - відзначив П.БЕРМІНГЕМ.

«На думку Світового банку, повне скасування експортних обмежень, з одного боку, стимулюватиме сільськогосподарське виробництво в Україні, внаслідок чого Україна зможе виграти від високих світових цін на продовольчі продукти, та, з другого боку, цей захід підвищить світову пропозицію зернових, що допоможе пом’якшити глобальну продовольчу кризу. Ми закликаємо керівництво України впровадити оголошене рішення невідкладно і в повному обсязі”, - йдеться в повідомленні Представництва СБ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Міністерство економіки України розпочало реєстрацію заявок на отримання ліцензій на експорт зернових, квота на експорт яких збільшена і продовжена до 1 липня 2008. Термін подачі заявок - 11 календарних днів.

Кабмін постановою №418 від 23 квітня ц.р. збільшив квоти на експорт ячменю і пшениці. Збільшена квота на експорт ячменю на 500 тис. тонн - з 400 тис. тонн до 900 тис. тонн; на експорт пшениці, суміші пшениці та жита на 1 млн. тонн - з 200 тис. тонн до 1,2 млн. тонн. Крім того, дія квот продовжена до 1 липня.

Нагадаємо, 23 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила про скасування обмежень на експорт зерна. «На сьогодні практично відкритий експорт зерна і збільшений розмір квоти на експорт соняшникової олії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Постановою №271 від 28 березня Кабмін продовжив дію встановлених до 31 березня квот на експорт пшениці (200 тис. тонн), ячменю (400 тис. тонн) і жита (3 тис. тонн) до 30 квітня.

Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА ввів квоти на експорт зерна в обсязі 1,2 млн. тонн - пшениця і суміш пшениці та жита (меслін) - 200 тис. тонн, ячмінь - 400 тис. тонн, кукурудза - 600 тис. тонн і жито - 3 тис. тонн.