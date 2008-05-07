Світовий банк закликає Україну негайно скасувати обмеження на експорт зерна
"Тепер ми усвідомили, що означає новий режим..."
Світовий банк закликає до негайного скасування Україною обмежень на експорт зерна.
Як повідомили УНІАН у Представництві Світового банку в Україні, «сьогодні Світовий банк настійливо просить Україну про подальше виконання заходів із негайної реалізації оголошеного нею рішення щодо скасування обмежень на експорт зерна».
Як йдеться в повідомленні, “Світовий банк вітав оголошене 23 квітня Україною рішення про скасування всіх обмежень на експорт зерна із негайним введенням цього рішення в дію”, – заявив сьогодні Пол БЕРМІНГЕМ, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. “Тепер ми усвідомили, що новий режим експорту зерна означає радше систему збільшення квот і ліцензій, ніж повну відмову від них», - відзначив П.БЕРМІНГЕМ.
«На думку Світового банку, повне скасування експортних обмежень, з одного боку, стимулюватиме сільськогосподарське виробництво в Україні, внаслідок чого Україна зможе виграти від високих світових цін на продовольчі продукти, та, з другого боку, цей захід підвищить світову пропозицію зернових, що допоможе пом’якшити глобальну продовольчу кризу. Ми закликаємо керівництво України впровадити оголошене рішення невідкладно і в повному обсязі”, - йдеться в повідомленні Представництва СБ в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Міністерство економіки України розпочало реєстрацію заявок на отримання ліцензій на експорт зернових, квота на експорт яких збільшена і продовжена до 1 липня 2008. Термін подачі заявок - 11 календарних днів.
Кабмін постановою №418 від 23 квітня ц.р. збільшив квоти на експорт ячменю і пшениці. Збільшена квота на експорт ячменю на 500 тис. тонн - з 400 тис. тонн до 900 тис. тонн; на експорт пшениці, суміші пшениці та жита на 1 млн. тонн - з 200 тис. тонн до 1,2 млн. тонн. Крім того, дія квот продовжена до 1 липня.
Нагадаємо, 23 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила про скасування обмежень на експорт зерна. «На сьогодні практично відкритий експорт зерна і збільшений розмір квоти на експорт соняшникової олії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Постановою №271 від 28 березня Кабмін продовжив дію встановлених до 31 березня квот на експорт пшениці (200 тис. тонн), ячменю (400 тис. тонн) і жита (3 тис. тонн) до 30 квітня.
Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА ввів квоти на експорт зерна в обсязі 1,2 млн. тонн - пшениця і суміш пшениці та жита (меслін) - 200 тис. тонн, ячмінь - 400 тис. тонн, кукурудза - 600 тис. тонн і жито - 3 тис. тонн.