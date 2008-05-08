Командування ЧФ РФ не збирається відмовлятися від параду у Севастополі
Українська сторона дозволу не давала
|Робітниці служби з озеленіння міста висаджують квіти під час репетиції параду, присвяченого 225-річчю ЧФ РФ, в акваторії Севастопольської бухти
Ще напередодні речник МЗС України Василь Кирилич заявив, що святкові заходи з нагоди чергової річниці російського флоту мають проходити лише на території військових частин. При цьому він вказав, що сам Севастополь не є базою Чорноморського флоту. Проте в середу прес-центр Чорноморського флоту запевнив, що парад в акваторії Севастопольської бухти відбудеться. У заходах планується задіяти 30 бойових кораблів, 10 допоміжних суден, 20 одиниць бойової техніки, а також підрозділи морської піхоти. Однак севастопольський мер Куніцин вказує, що святкові заходи відбудуться лише у форматі, узгодженому українською владою. „Будуть військово-спортивне свято, урочисті збори і салют. Військового параду не передбачено”, - сказав він. У міськадміністрації зазначають, що парад є великим навантаженням для економіки міста та городян, адже для його проведення потрібно повністю перекривати рух торгівельних і пасажирських суден у Севастопольській бухті.