Командування ЧФ РФ не збирається відмовлятися від параду у Севастополі

Командування російського Чорноморського флоту не має наміру відмовлятися від проведення 11 травня у Севастопольській бухті військово-морського параду на честь 225-річниці заснування флоту. Водночас голова держміськадміністрації Сергій Куніцин заявляє, що параду не буде, оскільки на його проведення українська сторона дозволу не давала.

Ще напередодні речник МЗС України Василь Кирилич заявив, що святкові заходи з нагоди чергової річниці російського флоту мають проходити лише на території військових частин. При цьому він вказав, що сам Севастополь не є базою Чорноморського флоту. Проте в середу прес-центр Чорноморського флоту запевнив, що парад в акваторії Севастопольської бухти відбудеться. У заходах планується задіяти 30 бойових кораблів, 10 допоміжних суден, 20 одиниць бойової техніки, а також підрозділи морської піхоти. Однак севастопольський мер Куніцин вказує, що святкові заходи відбудуться лише у форматі, узгодженому українською владою. „Будуть військово-спортивне свято, урочисті збори і салют. Військового параду не передбачено”, - сказав він. У міськадміністрації зазначають, що парад є великим навантаженням для економіки міста та городян, адже для його проведення потрібно повністю перекривати рух торгівельних і пасажирських суден у Севастопольській бухті.

Німецька хвиля