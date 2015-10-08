Опубліковано трейлер різдвяної серії "Шерлока"

Сюжет, на відміну від решти серіалу, присвячений не нашим дням, а вікторіанській епосі. Події, як і в класичній версії творів Артура Конан Дойля, розвиваються в Лондоні в кінці XIX століття, передає Лента.ру.

На початку серпня продюсер франшизи Стівен Моффат повідомив, що в «різдвяному» випуск серіалу «Шерлок» британському сищикові доведеться розслідувати справу, пов'язану з привидами. В епізоді, що передує четвертому сезону серіалу, головні ролі, як і раніше, грають Бенедикт Камбербетч і Мартін Фрімен. Однак, за словами продюсера, сюжетна лінія вплине на інтерпретацію характерів героїв.

«Шерлок Холмс придбає манери вікторіанського джентльмена, якими він не володіє в наші дні. Персонаж буде менш зухвалим. Я б сказав, що цей Шерлок трохи більше лощений», — зазначив Моффат.

Дата виходу «різдвяного» епізоду на телеекрани ще не оголошена. Зйомки четвертого сезону, дія в якому знову буде відбуватися в сучасному світі, заплановані на першу половину 2016 року.

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