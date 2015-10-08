Крим відпочиватиме 10 днів у новорічні свята

Зокрема, в документі зазначено, що на початку наступного року святковими неробочими днями оголошені періоди з 1 по 10 січня, а також з 20 по 23 лютого і з 5 по 8 березня.

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«Відповідно до постанови уряду Російської Федерації «Про перенесення вихідних днів у 2016 році» керівникам забезпечити чергування працівників у вихідні та неробочі святкові дні: з 1 по 10 січня 2016 року включно, з 20 по 23 лютого включно, з 5 по 8 березня року включно і з 1 по 3 травня включно», – сказано в документі окупантів, пише Крим.Реалії.

Така ж кількість вихідних у новорічні свята встановлена і в Росії, під контролем якої зараз перебуває півострів.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».