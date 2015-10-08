У Росії сьогодні відбудеться останнє цього тижня засідання суду у справі Савченко

Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.

«Отже, сьогодні останнє цього тижня засідання в процесі Надії Савченко. Будуть свідки. З «ЛНР», – написав Фейгін.

Напередоні інший захисник Савченко Ілля Новиков повідомив, що свідкам, які свідчать у суді за допомогою відеозв’язку із Воронежа, не видно обвинувачену.

«Видно тільки, що в клітці хтось є. Обличчя Надії повністю закрите від камери броньованим склом, що відблискує. Так от – я єдиний з учасників процесу, хто подивився на нього з обох сторін екрану. Клітка стоїть так, що в камеру не видно нічого. У свідків, яких суд допитував по відео, прокурори завжди запитували, чи впізнають вони підсудну. В всі відповідали, що впізнають», –зазначив захисник.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Донецьку Ростовської області Росії, який розглядає справу Савченко, під час попередніх слухань продовжив для неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на шість місяців, до січня 2016 року.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними захисту льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.