У Росії сьогодні відбудеться останнє цього тижня засідання суду у справі Савченко
У Донецькому міському суді Ростовської області Росії на процесі у справі Савченко сьогодні, 8 жовтня, відбудеться останнє на цьому тижні засідання, на якому буде тривати допит свідків.
Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.
«Отже, сьогодні останнє цього тижня засідання в процесі Надії Савченко. Будуть свідки. З «ЛНР», – написав Фейгін.
Напередоні інший захисник Савченко Ілля Новиков повідомив, що свідкам, які свідчать у суді за допомогою відеозв’язку із Воронежа, не видно обвинувачену.
«Видно тільки, що в клітці хтось є. Обличчя Надії повністю закрите від камери броньованим склом, що відблискує. Так от – я єдиний з учасників процесу, хто подивився на нього з обох сторін екрану. Клітка стоїть так, що в камеру не видно нічого. У свідків, яких суд допитував по відео, прокурори завжди запитували, чи впізнають вони підсудну. В всі відповідали, що впізнають», –зазначив захисник.
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Як повідомляв УНІАН, суд у Донецьку Ростовської області Росії, який розглядає справу Савченко, під час попередніх слухань продовжив для неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на шість місяців, до січня 2016 року.
Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.
За даними захисту льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.