Експерт думає, що серйозні інвестори на Одеський припортовий не зайдуть
Рубан аргументує
|Юрій РУБАН
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу.
«Я думаю, що серйозний інвестор, який зацікавлений у розвитку цього виробництва, подумає, перш ніж заходити на підприємство з подібною картиною. На підприємство, в якого правова сторона приватизації дуже спірна», - сказав Ю.РУБАН.
Крім того, експерт зазначив, що ключовою проблемою в приватизаційній сфері на сьогодні є неузгодженість стратегічних цілей і завдань приватизації з концепцією реалізації економічних реформ. Він наголосив, що перший етап приватизації практично закінчено, і нині починається другий етап приватизації стратегічно важливих і потужних виробничих комплексів. Однак, на думку експерта, приватизація таких об`єктів з метою фінансування поточних витрат бюджету є неприпустимою.
Також Ю.РУБАН наголосив, що «історії зі спалюванням газет і печаткою Фонду держмайна», безумовно, викликають цікавість у споживачів такої інформації, проте дуже сильно відволікають від справді серйозних питань, які існують на сьогодні в контексті приватизації стратегічно важливих об`єктів.
Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.
Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставляли на конкурс, - 3 млрд. грн.
Тим часом Президент Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабміну про початок конкурсу з продажу ОПЗ.
Своєю чергою прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила призначеному урядом виконуючому обов`язки голови Фонду державного майна Андрію ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна та з приводу припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.
Тим часом 5 травня Одеський обласний господарський суд своїм визначенням заборонив здійснювати будь-які дії з продажу Одеського припортового заводу. Це визначення дали в забезпечення позову депутата міськради Одеси Олексія ГОНЧАРЕНКА (Партія регіонів).
Утім, А.ПОРТНОВ зазначив, що це судове визначення буде оскаржено.
Крім того, вчора, 7 березня, в інтерв`ю “Українській правді” А.ПОРТНОВ повідомив, що прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО безпосередньо сама в телефонному режимі здійснює переговори з потенційними інвесторами Одеського припортового заводу. “Підіймається телефонна трубка під кутом десь 45 градусів над столом, звучить вітання, і прем`єр-міністр добрим голосом інформує інвесторів про те, що конкурс, за яким вони подали заявки, буде проведено, інвестора буде залучено, буде створено максимально конкурентні та прозорі умови, все це відбуватиметься в присутності ЗМІ», - сказав він.
«І, не зважаючи на спроби людей, які перебільшують свій вплив, навіть якщо вони займають найвищі посади в державі, ми приймемо систему заходів для захисту інвесторів», - додав А.ПОРТНОВ.