Експерт думає, що серйозні інвестори на Одеський припортовий не зайдуть

З огляду на умови, в яких Одеський припортовий завод готується до продажу, приватизація цього об`єкту найближчим часом не зацікавить серйозних інвесторів, вважає директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу.

«Я думаю, що серйозний інвестор, який зацікавлений у розвитку цього виробництва, подумає, перш ніж заходити на підприємство з подібною картиною. На підприємство, в якого правова сторона приватизації дуже спірна», - сказав Ю.РУБАН.

Крім того, експерт зазначив, що ключовою проблемою в приватизаційній сфері на сьогодні є неузгодженість стратегічних цілей і завдань приватизації з концепцією реалізації економічних реформ. Він наголосив, що перший етап приватизації практично закінчено, і нині починається другий етап приватизації стратегічно важливих і потужних виробничих комплексів. Однак, на думку експерта, приватизація таких об`єктів з метою фінансування поточних витрат бюджету є неприпустимою.

Також Ю.РУБАН наголосив, що «історії зі спалюванням газет і печаткою Фонду держмайна», безумовно, викликають цікавість у споживачів такої інформації, проте дуже сильно відволікають від справді серйозних питань, які існують на сьогодні в контексті приватизації стратегічно важливих об`єктів.

Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставляли на конкурс, - 3 млрд. грн.

Тим часом Президент Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабміну про початок конкурсу з продажу ОПЗ.

Своєю чергою прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила призначеному урядом виконуючому обов`язки голови Фонду державного майна Андрію ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна та з приводу припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.

Тим часом 5 травня Одеський обласний господарський суд своїм визначенням заборонив здійснювати будь-які дії з продажу Одеського припортового заводу. Це визначення дали в забезпечення позову депутата міськради Одеси Олексія ГОНЧАРЕНКА (Партія регіонів).

Утім, А.ПОРТНОВ зазначив, що це судове визначення буде оскаржено.

Крім того, вчора, 7 березня, в інтерв`ю “Українській правді” А.ПОРТНОВ повідомив, що прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО безпосередньо сама в телефонному режимі здійснює переговори з потенційними інвесторами Одеського припортового заводу. “Підіймається телефонна трубка під кутом десь 45 градусів над столом, звучить вітання, і прем`єр-міністр добрим голосом інформує інвесторів про те, що конкурс, за яким вони подали заявки, буде проведено, інвестора буде залучено, буде створено максимально конкурентні та прозорі умови, все це відбуватиметься в присутності ЗМІ», - сказав він.

«І, не зважаючи на спроби людей, які перебільшують свій вплив, навіть якщо вони займають найвищі посади в державі, ми приймемо систему заходів для захисту інвесторів», - додав А.ПОРТНОВ.