Воду в київських квартирах умовно можна назвати питною

Програма Блоку Віталія Кличка „Обличчям до киян” передбачає запровадження у Києві сучасної системи очищення питної води за допомогою технології її обробки діоксидом хлору та відмову від шкідливого хлорування.

Про це УНІАН повідомив голова Постійної комісії Київради з питань екологічної політики, №4 у списку Блоку Кличка на виборах до Київради Анатолій КОВАЛЕНКО.

«Воду, яка тече сьогодні з кранів у квартирах киян, лише умовно можна назвати питною», - зазначив А.КОВАЛЕНКО. Він наголосив на необхідності термінового удосконалення і приведення до сучасних світових стандартів системи водопостачання у місті, яка розроблена ще за старими радянськими нормами.

“У першу чергу це стосується як реконструкції водоочистного обладнання головного підприємства – ВАТ „АК „Київводоканал”, ревізії усіх мереж, так і запровадження новітніх технологій очищення води”, - сказав А.КОВАЛЕНКО.

Щодо використання артезіанської води він висловив переконання, що воно повинно бути обмеженим.

“Артезіанська вода – це стратегічний запас міста, який ми повинні зберегти для нащадків. Тому, на мою думку, використання артезіанської води повинно бути жорстко регламентованим. Цю воду не можна використовувати для технічних потреб, як це має місце сьогодні на деяких київських промислових підприємствах. А конструкція бюветних комплексів, збудованих для населення, повинна забезпечувати максимально ефективне їх використання без втрат цієї цінної води по дорозі до крану”, - наголосив голова екологічної комісії.

За інформацією А.КОВАЛЕНКА, водопостачання міста сьогодні на 86% здійснюється за рахунок поверхневих джерел (Дніпро і Десна), очищеної на водопровідних станціях «Київводоканалу». 14% припадає на артезіанське водопостачання. За його словами, в останні роки спостерігається значне погіршення якості води Дніпра і Десни, водночас саме якість води Дніпра має визначальне значення для водопостачання міста.

А.КОВАЛЕНКО наголосив на необхідності приділити особливу увагу питанню реконструкції Бортницької станції аерації, оскільки найбільше погіршення якісних показників води у Дніпрі зафіксоване нижче за течією від місця скидання стічних вод цієї станції.

Як сказав А.КОВАЛЕНКО, важливим завданням міської влади є також контроль за діями київських підприємств щодо забезпечення європейського рівня очищення промислових стоків і викидів. Це положення, за його словами, також передбачене у програмі Блоку Віталія Кличка „Обличчям до киян”.