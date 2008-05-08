До кримінальної відповідальності притягнуто понад 20 податківців

З початку цього року порушено 21 кримінальну справу стосовно податківців, які сприяли розкраданню державної казни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації, зазначивши, що питання контролю за діями податківців під час адміністрування та відшкодування податку на додану вартість є пріоритетним напрямом діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією в органах Державної податкової служби.

Так, наприклад, у Херсонській області виявлено факт внесення посадовими особами органів ДПА недостовірних відомостей до актів документальних перевірок підприємства та безпідставного підтвердження обґрунтованості задекларованих підприємством сум податкового кредиту з ПДВ. Це призвело до завдання збитків державному бюджету на суму понад 18 млн. грн.

Також у Донецькій області встановлено, що працівники ДПІ власноруч створили умови для незаконного відшкодування з державної казни суб’єкту підприємницької діяльності ПДВ у сумі понад 1 млн. грн. та в подальшому незаконно зняли зазначене підприємство з податкового обліку.