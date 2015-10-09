Відомий французький режисер особисто представить в Україні фільм, заборонений в РФ

Як повідомляє Артхауз Трафік, Ное особисто представить свою картину українським глядачам 15 жовтня.

Ное зарекомендував себе як провокатор, який досліджує можливості глядацького сприйняття. Всесвітню популярність йому принесла стрічка «Незворотність», представлена на Каннському кінофестивалі. Фільм, головні ролі в якому виконали Моніка Белуччі та Венсан Кассель, викликав масу суперечок серед глядачів та преси – в першу чергу, через 9-хвилинну сцену зґвалтування. За словами Касселя, Ное – це французький П'єр Паоло Пазоліні. Не менш скандальним став і наступний фільм режисера – психоделічна мелодрама «Вхід у порожнечу», що показує нічний Токіо очима душі померлого наркодилера.

Як зазначається, перед прем'єрним показом відбудеться прес-конференція, під час якої Ное відповість на запитання журналістів і поділиться своїм баченням «Любові». За словами режисера, цей фільм – реалізація задуму, який він виношував протягом довгих років, мріючи розповісти про відносини закоханої пари максимально відверто і в психологічному, і в фізіологічному плані.

У Франції стрічка була випущена в прокат з рейтингом 16+, але, під тиском правих сил, була дозволена для перегляду тільки для повнолітніх. Прокат фільму Ное був заборонений в Російській Федерації. В Україні фільм отримав дозвіл від Державного агентства з питань кіно, і буде демонструватися на вечірніх показах з віковим обмеженням 21+.

«Любов 3D» виходить на екрани українських кінотеатрів 15 жовтня.