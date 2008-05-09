Прибуття американського фрегату до Севастополя антинатівці не помітили

Вчора в порт Севастополя прибув з візитом фрегат Військово-Морських Сил Сполучених Штатів Америки "Джон Л. Холл".

Як передає кореспондент УНІАН, вперше за останні кілька років захід бойового корабля країни - члена НАТО в бухту Севастополя не супроводжувався „антинатовськими” пікетами. За даними поінформованих джерел, ряд місцевих політичних сил лівого спрямування у відповідь на заклик ветеранської громадськості відмовилися від намірів проводити під час прибуття фрегата акції протесту (зокрема, 6 травня лідер фракції „Народна опозиція” у Севастопольській міській раді Євген ДУБОВИК з трибуни сесії заявляв, що ПСПУ на чолі з Наталією ВІТРЕНКО у Севастополі будуть пікетувати прибуття американського корабля; також збиралися проводити протестні акції активісти КПУ).

Метою візиту корабля ВМС США у Севастополь є підтримання дружніх відносив між флотами України та Сполучених Штатів Америки, обговорення стану та перспектив подальшого двохстороннього співробітництва, обмін досвідом у сфері оперативної взаємодії, матеріально-технічного забезпечення кораблів під час участі у міжнародних операціях.

Сьогодні у Севастополі американські військові моряки, як представники країни, що входила до складу антигітлерівської коаліції, візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 63-ї річниці Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками.

Візит фрегата триватиме до 12 травня.