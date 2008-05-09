У Сімферополі близько 10 тисяч чоловік святкують День перемоги

За різними оцінками, від 7 до 10 тисяч чоловік взяли участь в урочистих заходах у Сімферополі з нагоди 63-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники святкових заходів поклали квіти і вінки до меморіалу «Танк Т-34» у Сквері Перемоги, після чого колони попрямували однією з центральних вулиць міста в парк ім. Гагаріна, до Могили Невідомого солдата. Святкову ходу відкривав бронетранспортер, потім їхали УАЗи з прапором Перемоги, прапором України і прапором Криму, йшов оркестр МВС, керівництво Криму, ветерани Великої Вітчизняної війни, афганці, діти війни, а також представники суспільно-політичних сил – Компартії, Партії регіонів, Російської общини Криму, Блоку Вітренко «Народна опозиція», Соцпартії, Фронту Сергія Шувайникова. Люди йшли під червоними прапорами і прапорами своїх політсил, одним з головних транспарантів ходи був «Слава советскому народу – победителю».

Жителі Сімферополя, що стояли на тротуарах, вітали ветеранів вигуками «Ура!», «Слава переможцям!», діти дарували воїнам-переможцям бузок і тюльпани.

У Гагарінському парку митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар провів панахиду за воїнами, полеглими в роки війни (1941-1945 рр.), потім грав оркестр ВМС України, відбулося масове покладання вінків і квітів до Могили Невідомого солдата.

Зараз у парку - народні гуляння, ветеранам роздають солдатську кашу.

Крім цього, в Сімферополі проходять інші святкові заходи - доброчинна акція «Дзвінок фронтовому другу», організована розважальна і концертна програма.

Увечері, за даними сімферопольських властей, у центрі Сімферополя пройде святковий концерт, присвячений Дню Перемоги.