У київському кафе вибухнув газ: 12 людей поранені

О 14.02 у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги, 100-А у кафе з легкозбірних конструкцій, що спеціалізувалося на приготуванні курей-гриль, стався вибух побутового газу з послідуючим горінням.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС полковник Ігор КРОЛЬ, внаслідок вибуху отримали травми різних ступенів тяжкості орієнтовно 12 відвідувачів кафе і перехожих.

Всі постраждалі госпіталізовані. З них четверо перебувають у тяжкому стані.

На місце вибуху оперативно прибули 7 пожежно-рятувальних відділень МНС. О 14.45 пожежа була ліквідована. Для надання медичної допомоги постраждалим та охорони громадського порядку були залучені 10 бригад швидкої медичної допомоги та працівники міліції.

На місці вибуху продовжує працювати опергрупа головного міськуправління МНС.