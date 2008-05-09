На Тернопільщині затримали 6 наркоділків

На Тернопільщині затримали угруповання, що займалося виготовленням і збутом наркотичних речовин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі громадських зв’язків обласного управління міліції, злочинне угруповання із шести осіб діяло на території області близько чотирьох років. Працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків і слідчого відділу обласної міліції задокументували уже 47 злочинів, скоєних цією групою. У групи наркоділків вилучили 9,2 кг макової соломки, 485 г опію, понад 10 літрів прекурсорів і 18,2 тис. грн., отриманих від незаконного збуту наркозасобів.

Стосовно затриманих порушили кримінальну справу.